ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القوى الفلسطينية بالقدس تدعو لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:46 م
صدى البلد
ا ش ا
جددت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة دعواتها لكافة المواطنين إلى المقاطعة التامة لانتخابات بلدية الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة.

وشددت القوى في بيان اليوم، على الموقف التاريخي القطعي القاضي بعدم المشاركة "ترشيحًا وانتخابا" في الانتخابات "الإسرائيلية" لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والتي ستجرى خلال الأشهر القادمة.

وأكدت أن هذا الموقف يأتي "استنادًا والتزامًا بالموقف الوطني المحدد بالمبادئ التالية أولا، القدس مدينة محتلة من "إسرائيل" المخالفة للقرارات والمبادئ المفاهيم الدولية والانسانية.. وثانيا، التأكيد على عدم الاعتراف بشرعية ضم القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

وترى القوى أن المشاركة في الانتخابات تعني اعترافا سياسيا بضم شرق المدينة المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا.وقالت في البيان إن" المشاركة في الانتخابات تعني تساوقا وتأييدا للقرار الأميركي القاضي باعتراف ضم شرق القدس ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، وهذا القرار اللاقانوني واللاشرعي والمرفوض على المستويات الدولية كافة".

ودعت المقدسيين كافة إلى المقاطعة التامة وعدم الانجرار أو التعاطي مع المحاولات لاختراق الصف والموقف الوطني.

يذكر أن البلدية إحدى مؤسسات الاحتلال التي أثقلت كاهل المقدسيين بسياساتها القمعية والتهويدية، كما أن الخدمات التي تقدمها للمواطنين الفلسطينيين تكاد تكون معدومة في مقابل ما تقدمه للمستوطنات.

وعلى مدى عمر الاحتلال للمدينة المقدسة لم تتجاوز نسبة مشاركة المقدسيين 1%، لأن إسرائيل حاولت أن تسوّق خلال 51 سنة أن المقدسيين يقبلون الضم وأن البلدية تمثلهم، ويقبلون الاحتلال، بخلاف حقيقة الأمور.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يدرس استبعاد الحضرى من المنتخب نهائيا

محمد يوسف يوجه الشكر لكارتيرون

زغاريد لسهولة امتحان الفلسفة والجيولوجيا.. فيديو

ميدل ايست مونيتور: مصر تسير على الطريق الصحيح

بوادر أزمة بين أبو ريدة وعبدالغنى بسبب مدرب الفراعنة الجديد

مباريات كأس العالم..تشيرشيسوف يعلن تشكيل روسيا لمواجهة إسبانيا

الكرة الذهبية حائرة بين 3 نجوم رغم خروجهم من المونديال

كارتيرون يكشف عن أهدافه مع الأهلي .. صور

الكاف يحذر الأندية المصرية من عقوبة الانسحاب من بطولات القارة

حسام البدري يرفض ضم الحضري للأهرام سبورت

الأمهات يستقبلن أبناءهن بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

سواريز يوجه رسالة إلى ميسي بعد خروج الأرجنتين من المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

قضايا الدولة: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من الظلمات إلى النور

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأمهات يستقبلن أبناءهن بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

فيديو

على دقات الطبول.. الطلاب يودعون الثانوية العامة.. فيديو
سعادة الطلاب بسهولة امتحانات اليوم الأخير للثانوية.. فيديو
طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟