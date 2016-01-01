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فن

بعد تألقها في بياف.. شاهد أجمل إطلالات لميس الحديدي

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:44 م
لمبس الحديدي
لمبس الحديدي
شروق إبراهيم
شغلت الإعلامية لميس الحديدي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز "بياف" الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت بسبب أناقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان زيتي.

وكانت "الحديدي" لفتت الأنظار إليها أيضا من قبل بفستانها الأحمر خلال حفل عيد ميلادها، وأيضا عندما ظهرت من قبل في برنامج "لايف دوبلكس" مع "أبلة فاهيتا".

وكانت لميس الحديدي كرمت في مهرجان "بياف" عن النجاح الكبير لبرنامجها "هنا العاصمة".
بعد تألقها في بياف.. شاهد أجمل إطلالات لميس الحديدي
بعد تألقها في بياف.. شاهد أجمل إطلالات لميس الحديدي
بعد تألقها في بياف.. شاهد أجمل إطلالات لميس الحديدي
بعد تألقها في بياف.. شاهد أجمل إطلالات لميس الحديدي

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