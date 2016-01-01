ماي تتوعد الوزراء في حكومتها الرافضين لعلاقات قوية مع أوروبا

وقالت ماي إنها لن تتخذ موقفا سلبيا ضد أي محاولة للإطاحة بها من منصبها، وهو ما يعني أن يحاول معارضوها في الحكومة والبرلمان جذب ما لا يقل عن 150 نائبا في صفوفهم للتصويت على الإطاحة بها.





ويقوم الوزراء حاليا بمناقشة أزمة اتفاق البريكست قبل انعقاد قمة "الأزمة" في مقر رئيسة الوزراء الريفي "التشيكرز" يوم الجمعة المقبل ، حيث نقلت وسائل الإعلام تصريحات متضادة بين الجانبين، وهو ما استغله الجانب الأوروبي للتأكيد على عدم وجود موقف موحد داخل الحكومة البريطانية.







كما حذر النائب السابق لرئيسة الوزراء داميان جرين من أن كبار الوزراء يفتقدون إلى التعامل كمسؤولين بسبب فشلهم في دعم ماي.





وكتب في صحيفة "ميل أون صنداي" "لقد شهدنا تهديدات ضدها، والهجمات على رجال الأعمال، كل ذلك تم أمام العامة.. لقد كان مشهدا معبرا عن الغرور المفرط، مما يدل على أنهم ليسوا لائقين ليكونوا ضباطا ومسؤولين".





ومن المقرر طرح الخطط التي تغطي قضايا مثل التجارة والأمن في ورقة بيضاء طال انتظارها الشهر المقبل ، يتوقع أن توضح بالتفصيل كيف تتصور رئيسة الوزراء شكل علاقة بريطانيا مع أوروبا مستقبلا، ومدى مشاركتها في سوق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.





توعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم /الأحد/ دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أعضاء حكومتها ، باتخاذ إجراءات ضدهم لم تحددها إذا لم يتركوا الخلافات ويصطفوا خلفها في مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي، متحدية من يهدد بالإطاحة بها من على رأس الحكومة بأن ينفذ تهديده إذا استطاع ذلك.وتعاني الحكومة البريطانية من انقسامات حادة بسبب شكل العلاقة المستقبلية للبلاد مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست، حيث انقسمت الحكومة لفريقين، أحدهما يطالب بخروج بدون اتفاق والآخر العكس، ويتزعم الطرف الأول وزير الخارجية بوريس جونسون.وحذر أحد حلفاء ماي في الحكومة - وفقا لما نشرته صحيفة "ذي صن" - الوزراء المتمردين من أنه إذا لم يصطفوا خلف رئيسة الوزراء سيجدون زعيم العمال جريمي كوربين على رأس الحكومة القادمة للبلاد، وحث الوزراء على بدء التصرف "كضباط" والتوقف عن التشاحن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأوضحت الصحيفة أن رئيسة الوزراء توعدت بمواجهة الوزراء غير الراغبين في أي علاقة تجعل بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي في المستقبل.واتهم جاكوب ريس موج رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤثرة في حزب المحافظين الموالي لدعاة الخروج، وزير الخزانة فيليب هاموند بالعمل مع كبار رجال الأعمال لإثارة المخاوف بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.