قوات من فرنسا ومالي تتعرض للهجوم في مدينة شمالية

تعرضت قوات من فرنسا ومالي للهجوم اليوم الأحد في بلدة جاو بشمال مالي فيما قال سكان محليون ومصادر أمنية إن بعض الجنود الفرنسيين أصيبوا وأشار مصدر آخر لمقتل بعضهم.



وقال مصدر محلي إن سيارة ملغومة انفجرت في دورية فرنسية مالية مضيفا أن الدورية تعرضت بعد ذلك لإطلاق نار. وأكدت قوة برخان الفرنسية في المنطقة حدوث واقعة في جاو لكنها أحجمت عن ذكر تفاصيل.



وقال مصدر عسكري محلي "أصيب العديد من بين الجنود الفرنسيين الذين كانوا في مركبتين دمرهما الانفجار تماما. تم نقلهم إلى قاعدتهم".



