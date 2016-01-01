محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الدبلومات الفنية .. صور

كرّم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 8 من أوائل شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، حيث منحهم مكافأة التميز وشهادات تقدير.



وقدم المحافظ التهنئة والشكر لجميع العاملين بحقل التعليم بمحافظة كفر الشيخ، وأسر الأوائل، مشيرًا إلى أن التعليم الفني أساس تطور الدولة المصرية الحديثة.



جاء ذلك بحضور اللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، عضوي مجلس النواب، وهناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.



المكرمون هم:

- الطالبة إلهام سعد إبراهيم محمد شلبى، الطالبة بمدرسة سيدى سالم الثانوية التجارية بنات _ تخصص إدارة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية، بمجموع 579 درجة من المجموع الكلى 580 درجة بنسبة 99,83%.



- الطالبة سامية سعد علي أحمد غراب، بمدرسة فوه الثانوية الفنية الزراعية، تخصص استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية، الحاصلة المركز الأول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الزراعية بمجموع 501 درجة بنسبة 91.09%.



- الطالبة عبير خلف الله عبداللاه هارون، بمدرسة الرياض الثانوية التجارية المشتركة_تخصص تسويق، الحاصلة علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية، بمجموع 572 درجة، بنسبة 98.62%.



- الطالبة ندى شعبان محمد على حسن بمدرسة الرياض الثانوية التجارية المشتركة_تخصص تسويق، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بدبلوم المدارس الثانوية التجارية ، بمجموع 570 درجة، بنسبة مئوية 98.28%.



- الطالبة ياسمين جابر جابر محمد عرابي بمدرسة دسوق الثانوية الفنية الزراعية_تخصص انتاج حيوانى، الحاصلة علي المركز السادس على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الزراعة، بمجموع 492 درجة بنسبة 89.45%.



- الطالبة أسماء عبد العاطى عبد السميع، بمدرسة كفرالشيخ الثانوية الصناعية بنات_تخصص حاسبات، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية، بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، بمجموع 668 درجة، بنسبة مئوية 95.43%.



- الطالبة هدير محمد فوزى محمد مريكب، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية _تخصص انتاج حيوانى، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية، بدبلوم المدارس الثانوية الزراعية ، بمجموع 484 درجة، بنسبة مئوية 88%.



- الطالب عوض محمد عوض عبدالسلام، بمدرسة سيدى سالم الثانوية الصناعية بنين _تخصص تركيبات ومعدات، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، بمجموع 664 درجة، بنسبة مئوية 94.86%.

