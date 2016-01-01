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برلمان

اقتصادية النواب: التعامل مع القروض الداخلية والخارجية أبرز أولوياتنا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:22 ص
البرلمان
البرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك تحديا كبيرا ستطرحه اللجنة خلال الأيام القادمة، يتمثل فى القروض الداخلية والخارجية، ومناقشة الملف مع الوزراء المعنيين للتعامل معها.

وتابع "الجوهرى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض المشروعات المعلقة التى ستبدء اللجنة فى مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى فى منتصف يوليو.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجان مستمرة فى الانعقاد خلال الإجازة البرلمانية، من أجل مناقشة الملفات المستجدة على الساحة.

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