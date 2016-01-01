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محافظات

شاهد.. لحظة وصول أحدث ونش إطفاء بارتفاع 55 مترا

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:34 م
أحدث ونش اطفاء بإرتفاع
أحدث ونش اطفاء بإرتفاع 55 متر
ايمن محمود
دعمت محافظة مطروح وحدة الحماية المدنية بالمحافظة، بأحدث ونش إنقاذ وإطفاء إيطالى الصنع بتكلفة 20 مليون جنيه والذى يصل امتداده إلى 55 مترا.

شهد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وصول الونش واستمعوا  إلى شرح حول المعدة الحديثة الأولى فى مصر من حيث تقنيات التصنيع والارتفاع الذى يصل امتداده إلى 55 مترا مما يسهل عمليات الإطفاء والإنقاذ السريع سواء فى الحرائق والأماكن المرتفعة أو الكوارث الطبيعية كالسيول والعمل على مساعدة عمليات اسعاف المصابين ونقلهم من خلال نقالة اليكترونية مع إمكانية التوجيه ب360 درجة، وبدرجة حساسية إلكترونية عالية لعدم الاصطدام بأى حوائط.

كما تم تدريب 4 ضباط بإدارة الحماية المدنية بمطروح لمدة أسبوع بإيطاليا على امكانية تشغيل وصيانة المعدة الجديدة، مع وصول أحد الخبراء بالشركة المصنعة لتدريب مزيد من الأفراد بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بضرورة الحفاظ على المعدة الجديدة مع توفير الصيانة اللازمة لها مع التصديق على مبلغ مليونى جنيه لتوفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة.

وأشاد بجهود رجال الحماية المدنية ودورهم فى عمليات الإنقاذ بمطروح خاصة خلال موسم الصيف السياحى مع تأكيد تواجدهم بالشواطئ وتدريب الغطاسين والمنقذيين وسرعة إنقاذ أى غرقى أو التعامل مع أى حالة طوارئ بالشواطى أو حرائق بالمدينة.
شاهد.. لحظة وصول أحدث ونش إطفاء بارتفاع 55 مترا
شاهد.. لحظة وصول أحدث ونش إطفاء بارتفاع 55 مترا
شاهد.. لحظة وصول أحدث ونش إطفاء بارتفاع 55 مترا
شاهد.. لحظة وصول أحدث ونش إطفاء بارتفاع 55 مترا

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