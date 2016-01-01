ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
شمس يونس
محطة الرضوان أول محطة تعمل بتقنية حديثة
- 60 مليون جنيه تكلفتها وتخدم 50 ألف مواطن

أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن محطة مياه الشرب بالساحة الرضوانية من أولى المحطات بجمهورية مصر العربية التى تعمل بالتقنيات الحديثة بنظام الفلترة عن طريق الترشيح باستخدام الأغشية ذات الألياف المسامية وهى ذات كفاءة عالية فى عملية الترشيح، حيث أنها لا تترك أى نسبة عكارة فى المياه المرشحة أو أى ملوثات وتخضع للتحاليل المعملية والتى تتم كل ساعتين من خلال معامل شركة مياه الشرب بالأقصر وتحاليل وزارة الصحة عن طريق مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

وأكد "يحيى" أن الشركة ملتزمة بإجراء تلك التحاليل بانتظام ومتابعتها عن طريق رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر، كما تتم عملية الترشيح والمعالجة أيضًا بشكل كامل عن طريق إضافة نسب محددة من غاز الكلور تضمن القضاء التام على أى طفيليات أو بكتريا أو ملوثات موجودة حتى يتم خروج المياه بجودة ونقاء بنسبة 100%.

وأضاف أن العاملين بالمحطة عدد من أبناء مركز البياضية والمناطق التابعة لها من المهندسين والفنيين والكيميائيين ذو الكفاءة العالية والذين يتابعون مستوى جودة المياه الناتجة بشكل مستمر بطبيعة أنهم من أهالى تلك المناطق ، وتخدم المحطة مناطق عامرون والخضيرات والصالحية، والتى كانت تعانى من انقطاع المياه بشكل متواصل على مدار اليوم، وتم الانتهاء من الإنشاءات بالمحطة. 

وأوضح أن المحطة تعمل عن طريق الأغشية المسامية، و بطاقة 10000م3/يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية مشيرا الى انه يتم اجراء متابعة لعمل المحطة من خلال فريق من الفنيين بشكل دورى وإجراء تحاليل معملية كل ساعتين على مدار اليوم لضمان جودة المياه المنتجة.
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه
محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه

ترشيحاتنا

شعب الكويت ينتفض ضد الجزيرة القطرية بسبب الإساءة لجيش بلادهم

فرنسا تطلق سراح الأب الروحي لمجزرة شارلي إيبدو

كرواتيا تقصي الدنمارك وتلتقي روسيا في دور الثمانية ..فيديو وصور

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن قائد عملية محاولة اغتيال السيسي ..فيديو

وزير التعليم لـ صدى البلد: فتح باب التقديم للطلاب بالمدارس اليابانية..غدًا

مدرب محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ راموس بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا

زعيم كوريا الشمالية وزوجته يتفقدان مصنع صابون.. صور

شوبير: جروس مديرا فنيا للزمالك ..فيديو

سمير فرج: أوباما خطط لوصول الإخوان للحكم للتنازل عن جزء من سيناء ..فيديو

ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور

موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

الكونغو تهزم أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

فيديو

اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو
مصطفى الجندي: ثورة 25 يناير البداية الحقيقية لدولة مستقلة
رئيسة كرواتيا تحتفل مع اللاعبين بالأحضان .. فيديو وصور
برلمانى: وزارة الزراعة مش عارفة تقاوم حشرة
مصطفى الجندي: نبني الدولة بعد 30 سنة لا صحة ولا تعليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟