محطة مياه الرضوانية بالأقصر .. أول محطة تعمل بتقنية عالمية حديثة.. تخدم 50 ألف مواطن بتكلفة 60 مليون جنيه

محطة الرضوان أول محطة تعمل بتقنية حديثة

- 60 مليون جنيه تكلفتها وتخدم 50 ألف مواطن



أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن محطة مياه الشرب بالساحة الرضوانية من أولى المحطات بجمهورية مصر العربية التى تعمل بالتقنيات الحديثة بنظام الفلترة عن طريق الترشيح باستخدام الأغشية ذات الألياف المسامية وهى ذات كفاءة عالية فى عملية الترشيح، حيث أنها لا تترك أى نسبة عكارة فى المياه المرشحة أو أى ملوثات وتخضع للتحاليل المعملية والتى تتم كل ساعتين من خلال معامل شركة مياه الشرب بالأقصر وتحاليل وزارة الصحة عن طريق مديرية الشئون الصحية بالأقصر.



وأكد "يحيى" أن الشركة ملتزمة بإجراء تلك التحاليل بانتظام ومتابعتها عن طريق رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر، كما تتم عملية الترشيح والمعالجة أيضًا بشكل كامل عن طريق إضافة نسب محددة من غاز الكلور تضمن القضاء التام على أى طفيليات أو بكتريا أو ملوثات موجودة حتى يتم خروج المياه بجودة ونقاء بنسبة 100%.



وأضاف أن العاملين بالمحطة عدد من أبناء مركز البياضية والمناطق التابعة لها من المهندسين والفنيين والكيميائيين ذو الكفاءة العالية والذين يتابعون مستوى جودة المياه الناتجة بشكل مستمر بطبيعة أنهم من أهالى تلك المناطق ، وتخدم المحطة مناطق عامرون والخضيرات والصالحية، والتى كانت تعانى من انقطاع المياه بشكل متواصل على مدار اليوم، وتم الانتهاء من الإنشاءات بالمحطة.



وأوضح أن المحطة تعمل عن طريق الأغشية المسامية، و بطاقة 10000م3/يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية مشيرا الى انه يتم اجراء متابعة لعمل المحطة من خلال فريق من الفنيين بشكل دورى وإجراء تحاليل معملية كل ساعتين على مدار اليوم لضمان جودة المياه المنتجة.

