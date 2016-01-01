تحديد أماكن التنسيق للسفر خارج شمال سيناء للمحافظات

حددت محافظة شمال سيناء، عدة مكاتب داخل ديوان عام المحافظة من أجل التسجيل للسفر "ذهاب وعودة" بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يكون في مكتبي الاتصال والعلاقات العامة والبوابة الإلكترونية بديوان عام محافظة شمال سيناء، في مدينة العريش من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة وأيام العطلات الرسمية.



وقالت المصادر، انه تم التنسيق لسفر 325 مواطنًا إلى محافظة الإسماعيلية من موقف المحافظات بمدينة العريش، كما انهت المحافظة التنسيق لعودة 250 مواطنًا من أبناء محافظة شمال سيناء، من موقف المحافظات في مدينة الإسماعيلية، عن طريق أتوبيسات شركة شرق الدلتا.