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حوادث

ضبط هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد فى قضية قتل بتمى الامديد

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:58 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية
همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بالدقهلية، من إلقاء القبض على متهم هارب من تنفيذ حكم السجن المؤبد فى قضية قتل عمد منذ عام 2011.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز تمي الامديد من تحديد مكان إختباء الهارب" السيد .ج.ع"، 38 عاما والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد.

وبتشكيل حملة مكبرة من ضباط وحدة مباحث مركز تمي الامديد وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تضبط المتهم والصادر ضده حكم في القضية رقم "1683 لسنة 2007 كلي جنوب المنصورة"، قتل عمد والصادر حكم بالسجن المؤبد المشدد في جلسة 28/11/2011.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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