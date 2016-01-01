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أخبار البلد

قومى المرأة يشيد بتعيين أول سيدة مديرا للمعهد القومى للإدارة

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:56 م
صدى البلد
فاطمة رضا
يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بالشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، لإصدارها قرار بتعيين الدكتورة شريفة شريف، لتكون أول امرأة تتولى منصب المدير التنفيذي للمعهد.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن امتنانها لما تقوم به الدكتورة هالة السعيد من جهود في تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، وإتاحة الفرص أمامها لإثبات قدراتها وكفاءتها، فضلًا عن دور الوزارة في توفير برامج الحماية الاجتماعية اللازمة للمرأة في مصر.

كما توجهت رئيسة المجلس بالتهنئة إلى الدكتورة شريفة شريف، متمنية لها النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الهام.

يذكر أن الدكتورة شريفة الشريف حاصلة على درجة البكالوريوس عام 1987 والماجستير في الادارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلي الدبلومة الأمريكية الثانوية من الكلية الأمريكية بالقاهرة، وعلي درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس بإنجلترا، وعملت بالسابق رئيسا لمركز أبحاث ودراسات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما عملت كأستاذ الإدارة العامة بذات الكلية، وحاليًا تشغل منصب وكيل كلية لشئون البيئة والخدمة المجتمعية ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.

و للدكتورة شريفة خبرة تمتد لأكثر من خمسه عشر عامًا فى تدريس عدة مجالات منها الإدارة العامة، الموارد الإدارية، المسئولية الإجتماعية للشركات، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال الإجتماعية، الإدارة البيئية، ودراسات النوع والحوكمة، كما أنها قامت بنشر أكثر من عشرين بحثًا ومقالًا فى الدوريات والمجلات المحلية والدولية فى المجالات ذات الصلة بتخصصاتها.

وحصلت الشريف على عدة جوائز منها جائزة الشرف العليا للأداء المتميز بالعلوم الإجتماعية من الكلية الأمريكية الثانوية بالقاهرة، منحة مساعد مدرس لبرنامج الماجستير فى الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، منحة Chevening الدراسية إلى المملكة المتحدة من 1995-2000، شهادة تقدير لتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2007 -2009 و 2015- 2016، وشهادة تقدير لتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية إدارة الأعمال بالكلية الكندية الدولية بالقاهرة 2010 – 2013.

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