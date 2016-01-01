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الصحة: علاج 33 طالبا بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:56 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 33 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والازهرية، وذلك خلال امتحانات اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إسعاف حالتين بموقع اللجان، وتركا بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم حجز 31 حالة بمستشفيات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الحالات تراوحت ما بين اغماء، وهبوط عام، ومغص كلوي، وضيق بالتنفس، وحالات نفسية.

وأكد "مجاهد" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والازهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة، وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

وأشار إلى انه تم الدفع بـ1200 سيارة إسعاف مجهزة، يتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ اليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والازهرية، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية.

كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.

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