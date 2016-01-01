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كأس العالم

بطولة الأهلي التنشيطية للسباحة تختتم فعالياتها بمنافسات قوية

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اختتمت فعاليات بطولة الأهلي التنشيطية الثالثة لبراعم السباحة وكرة الماء، التي أقيمت منافساتها على مدار الأيام الماضية، وشهدت منافسات قوية بمشاركة أعداد كبيرة من سباحي وسباحات النادي لمراحل البراعم.

وأقيمت منافسات اليوم الختامي في مجمع حمام السباحة بفرع النادي بمدينة نصر، وشهدت أجواء مميزة للغاية في حضور أولياء الأمور وأعضاء النادي، حيث شهدت البطولة مشاركة حوالي 1000 سباح وسباحة من كافة المراحل العمرية.

ويضم جهاز ألعاب كرة الماء بالأهلي: وائل عزت؛ رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، ومحمد علام؛ مدير جهاز السباحة، ومحمد فاضل؛ نائب رئيس جهاز ألعاب كرة الماء.

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