نادي الأسير يدين انتهاكات الاحتلال بحق عائلات الأسرى



يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسات وإجراءات متعمدة لإذلال عائلات الأسرى خلال الزيارة، عدا عن حرمان المئات من العائلات من الزيارة.

أدان نادي الأسير الفلسطيني الإجراءات المُذلة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحق ذوي الأسرى خلال عبورهم من حاجز (نعلين) العسكري غرب رام الله.وذكر نادي الأسير - في بيان صحفي، اليوم /الأحد/ أن عائلات الأسرى في السابق كانوا يمرون للزيارة من خلال حاجز "بيت سيرا" العسكري، وحديثا جرى نقل مرور عائلات الأسرى عبر حاجز نعلين، مضيفا أنه وفقا لعدد من الشهادات الخاصة لعائلات الأسرى من النساء والرجال والأطفال، فقد تعرضوا للتفتيش بواسطة جهاز يخدش خصوصيتهم، إضافة إلى التعمد بتأخير انطلاق الحافلات لساعات، وإرجاع عدد من عائلات الأسرى وحرمانهم من الزيارة.وأكد النادي أنه تواصل مع الصليب الأحمر الدولي الذي أبدى انزعاجه من هذه الإجراءات ووعد بالتقييم.