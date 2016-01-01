ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بولتون: تحدثت مع بوتين عن التدخل في الانتخابات الأمريكية

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:54 م
صدى البلد
رويترز
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأحد إنه بحث قضية المخاوف من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن حكومته لم تتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وأضاف بولتون لبرنامج (فيس ذا نيشن) على قناة (سي.بي.إس) "كانت مسألة التدخل في الانتخابات من بين ما تحدثنا عنه بالطبع". وقال إنه أثار مسألة انتخابات 2016 والأنشطة الروسية في انتخابات الكونجرس المقبلة مع بوتين.

ونقل عن بوتين قوله "لم تتدخل الدولة الروسية في 2016".

ترشيحاتنا

كارتيرون: قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي الأفريقية

زوجة كوتينيو تحل أزمة برشلونة

شوبير يكشف عن أفضل مشهد بمونديال روسيا 2018.. فيديو

أخطاء إملائية بيافطة افتتاح المسرح الثقافي بطنطا.. صور

الكرة الذهبية حائرة بين 3 نجوم رغم خروجهم من المونديال

الاستقالات تضرب حزب العيش والحرية

زغاريد وأحضان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية.. فيديو وصور

بعد تألقها في بياف.. شاهد أجمل إطلالات لميس الحديدي

ميسي ورونالدو يثيران سخرية جمهور السوشيال ميديا

كارتيرون يكشف عن رأيه في لائحة الموسم الجديد بشأن عدد اللاعبين

انتحار فتاة مجهولة الهوية أسفل عجلات المترو بمحطة مارى جرجس

هآرتس: تحذيرات لإسرائيل من أردوغان.. يسعى لانتزاع القدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

قضايا الدولة: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من الظلمات إلى النور

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

الأمهات يستقبلن أبناءهن بالدموع عقب انتهاء امتحانات الثانوية

فيديو

على دقات الطبول.. الطلاب يودعون الثانوية العامة.. فيديو
سعادة الطلاب بسهولة امتحانات اليوم الأخير للثانوية.. فيديو
طلبة ثانوية عامة: امتحان الاستاتيكا سهل.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 لقمة الاتحاد الأفريقي
بث مباشر.. اجتماع مجلس الوحدة العربية بجامعة الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟