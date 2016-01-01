بولتون: تحدثت مع بوتين عن التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأحد إنه بحث قضية المخاوف من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن حكومته لم تتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.



وأضاف بولتون لبرنامج (فيس ذا نيشن) على قناة (سي.بي.إس) "كانت مسألة التدخل في الانتخابات من بين ما تحدثنا عنه بالطبع". وقال إنه أثار مسألة انتخابات 2016 والأنشطة الروسية في انتخابات الكونجرس المقبلة مع بوتين.



ونقل عن بوتين قوله "لم تتدخل الدولة الروسية في 2016".