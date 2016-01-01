ميدل ايست مونيتور: مصر تسير على الطريق الصحيح

سلط موقع "ميدل ايست مونيتور" الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها أمس في احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو مؤكدا ما شدد عليه الرئيس من أن مصر تسير على الطريق الصحيح لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات من عدم الاستقرار.



أبرز الموقع المهتم بكل ما يدور في الشرق الاوسط، والناطق بالانجليزية، وفق تقرير نشره اليوم الأحد، ما قاله السيسي، إن مصر واجهت تحديات عدم الاستقرار السياسي والإرهاب المسلح والانهيار الاقتصادي منذ الثورة الأولى في 2011.



ونقل الموقع ما قاله الرئيس في خطابه المتلفز «أقول لكم بكل موضوعية إن لكل رجل وامرأة مصريين الحق في الشعور بالفخر لما حققته بلاده في مواجهة تحديات في وقت قياسي».



وأضاف الموقع: يمضي السيسي الذي انتخب لفترة ولاية ثانية في مارس الماضي قدما على طريق الاصلاحات مؤكدا أن "النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح"، لافتا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها وصول حجم الاحتياطي الأجنبي الى 44 مليار دولار وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.4 في المئة.



وتأتي كل هذه الانجازات في ظل ما تبذله القوات المسلحة وقوات الأمن، بموجب أوامر الرئيس السيسي، بإجراء عملية شاملة في سيناء انطلقت هذا العام، للقضاء على الارهاب الغاشم.



واختتم الموقع بما اكده الرئيس السيسي من انه "لا شك في أن الطريق إلى الإصلاح الحقيقي أمر صعب وقاس ويسبب الكثير من المعاناة، ولكن من دون شك أيضا أن المعاناة التي تأتي من الافتقار إلى الإصلاح أكبر بكثير".

