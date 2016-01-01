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ديني

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل بعد الأكل يجعلك تفوز برضا الله

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:08 ص
عمل بعد الأكل
عمل بعد الأكل
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن هناك عملا ما أن يؤديه العبد بعد الأكل والشرب، فإنه يفوز برضا الله سبحانه وتعالى.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»، مشيرًا إلى أن «الْأَكْلَةُ» هُنَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، هِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْأَكْلِ ، كَالْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ .

وأضاف أن َفِيهِ اسْتِحْبَابُ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَقِبَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، منوهًا بأنه قَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ صِفَةَ التَّحْمِيدِ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا» وَجَاءَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى «الْحَمْدِ لِلَّهِ» حَصَّلَ أَصْلُ السُّنَّةِ.

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