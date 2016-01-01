الإفتاء تكشف عن 5 أعمال تفرج همك وترفع كرب الدنيا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بكتاب الله سبحانه وتعالى وسُنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك خمسة أعمال تفرج الهم وترفع الكرب عن الإنسان.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول هذه الأعمال الاعتراف بالذنب وثانيها الالتجاء إلى الله؛ منوهة بأنه ترفع عن الشخص الكرب ولو كان يظن أن لا سبيل إلى النجاة، فقال تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ(88﴾» من سورة الأنبياء.



وأضافت: وثالثًا الاستغفار، فالإكثار من الاستغفار، يفرج الهم، ورابعًا الصلاة على النبي، وخامسًا التسبيح، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»، وعندما قال أحد الصحابة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ».



واستشهدت بما ورد في قوله تعالى: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)» من سورة.