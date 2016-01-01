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كأس العالم

حسين الشحات ضيف شوبير على صدى البلد .. الليلة

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:03 م
صدى البلد
محمد سمير
يحل الدولي المصري حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي ضيفًا علي برنامج مع شوبير الذي يٌذاع علي فضائية صدي البلد وذلك في الحادية عشر من مساء اليوم الأحد.

يكشف الشحات خلال الحلقة طموحاته للموسم الجديد بالإضافة إلي الكشف عن استمرار رغبته السابقة باللعب للأهلي هل مستمره حتي الآن أم تغير الوضع بعد الاحتراف.

يتحدث اللاعب عن سر تغريدته علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي ربطها رواد هذه المواقع بخروج المنتخب وعدم انضمامه له في كأس العالم روسيا ٢٠١٨.

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