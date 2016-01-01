وائل عزت: بطولة الأهلي التنشيطية للسباحة حققت أهدافها

عبّر وائل عزت؛ رئيس جهاز ألعاب كرة الماء عن سعادته بختام منافسات بطولة الأهلي التنشيطية الثالثة لبراعم السباحة وكرة الماء، مؤكدًا أن البطولة حققت أهدافها بشكل كبير، وأن البطولة شهدت أجواء تنافسية على غرار ما يحدث في البطولات الرسمية.



وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على الاستعانة بطواقم تحكيم من أعضاء الأجهزة الفنية، وكان هناك تسجيل للأرقام الخاصة بكل متسابق عبر لوحة إليكترونية، مما يعتبر إعدادًا مناسبًا لانطلاق بطولات الجمهورية خلال الفترة القادمة.



وأشاد "عزت" بالمشاركة القوية للمتسابقين من فرع النادي بالشيخ زايد، مؤكدًا أن البطولة أظهرت العديد من العناصر المميزة التي تؤكد أن مستقبل اللعبة داخل النادي مبشر للغاية.

