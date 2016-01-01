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مصطفى بكري يكشف رسائل خطاب السيسى فى 30 يونيو.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:00 م
صدى البلد
شيماء مجدي
كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، عن الرسائل التي حملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 30 يونيو من أهمها استعادة الأمن والاستقرار لمصر بعدما افتقدته مصر قبل الثورة.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، أن الخطاب حمل رسائل أخرى أيضًا أن مصر حاربت العنف والإرهاب وقضت عليه وبالفعل واجهت مصر هذا التحدي الخطير وقدمت آلاف الشهداء والجرحى فى سبيل الوطن.

ونوه "عضو مجلس الشعب" إلى أن من أهم الرسائل التى حملها الخطاب أن الإرهاب الذي تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو كان امتدادا لمؤامرة خارجية.

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