اغتنم 8 كلمات أوصى بها رسول الله تحميك من أي شر أو ضرر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصانا بالحرص على الدعاء بثماني كلمات عند الذهاب لأي مكان.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم أوصانا بالدعاء بهذه الكلمات : «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»، عند دخول أي مكان، لأن هذا الدعاء يحمي قائله من كل شر أو ضرر قد يقع به ويصيبه، منوهًا بأنه لا يضره شيء حتى يرحل عنه.



واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ».



