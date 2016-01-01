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محافظات

مشاجرة دامية بين طالبين عقب انتهاء امتحانات الثانوية ببني سويف

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:09 م
اسعاف
اسعاف
محمد عبد الحليم
أصيب طالبان في إمتحانات الثانوية العامة، بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، بجروح وخدوش، في مشاجرة بينهما عقب انتهاء لجنة الامتحان، بمركز ناصر شمال بني سويف، ونقلا لمستشفى ناصر المركزي لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى ناصر المركزي كلً من: "أحمد عبد الله قرني، 18 سنة، مقيم قرية الرياض بمركز ناصر، مصابا بجروح بالساق والفخذ، وأحمد عبد الله محمد، 18 سنة، مقيم الرياض، مصاب كدمات وخدوش بالوجه".

وتبين أن خلافات بين عدد من الطلاب تصاعدت عقب إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة في مركز ناصر، ما أدى وقوع مشاجرة بينهم أسفرت عن إصابة طالبين بخدوش وجروح بأنحاء مختلفة من الجسم.

وفر الطلاب فور وصول قوات الشرطة بقيادة العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر إلى مكان المشاجرة.

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