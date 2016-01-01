القوافل الطبية العلاجية تجوب القري المحرومة بالفيوم.. صور

نفذت مديرية الصحة بالفيوم، قافلة طبية بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم برعاية الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم وبإشراف الدكتورة أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم وبقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق القوافل العلاجية بالفيوم.



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق المحرومة وتم الكشف على 1600 حالة فى القافلة على مدار اليومين.



يذكر أن القافلة شملت تخصصات الأطفال والباطنة والجراحة والنسا والجلدية بالإضافة إلى الفحوصات المعملية والأشعة وأيضا ندوات التثقيف الصحي والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

