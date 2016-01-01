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ثقافة

ثقافة السويس تفتتح احتفالاتها بثورة يونيو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الاحتفالات الفنية المتنوعة بفرع ثقافة السويس في إطار احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو.

أقام فرع ثقافة السويس عرضا فنيا لفرق السويس القومية للآلات الشعبية بقيادة رشاد عويضة وأحفاد ولاد الأرض بقيادة محمد الجناينى، حيث قدمت فرقة الآلات الشعبية مجموعة متنوعة من الأغنيات منها "سويسيات ومشتاقين ويا ريس البحرية يا مصرى ويا بيوت السويس"، كما قدمت فرقة أحفاد أولاد الأرض عدة تابلوهات فنية راقصة منها "الصيادين، وحلوة يا بلدى، والبمبوطية، وقدمت فقره شعرية للشاعر عزت المتبولى قام بإلقاء قصيدة تعظيم سلام، وإرهابى يا ندل".

وعلى كورنيش السويس عقد الفرع ورشة فنون تشكيلية على هامش الاحتفالات للفنان محمد أبو عمرة تحت إشراف لمياء محمد عبد المنعم، وسارة ماجد، ووائل عيد.

كما يستمر لليوم الثالث على التوالى عرض مسرحية "أرنوب يتحدى أشبول" الذى بدأ يوم الأربعاء الموافق ٢٧ يونية الماضى لمدة خمسة أيام متواصلة بمسرح قصر ثقافة السويس تأليف الدكتور السيد فهيم وهو أهداء من قبل المؤلف، والأشعار إهداء من الشاعر والكاتب سعيد حجاج، وألحان الموسيقار عبد لله رجال، استعراضات ماجد خالد، ديكور وملابس وماسكات المهندس مجدى ونس، والمخرج المنفذ محمد التنجيرى، وبطولة مجموعة من أبناء السويس الواعدين، ومشاركه متميزه للفنان محمد الباز، فى دور الأسد، العمل إخراج عبدالفتاح قوره.

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