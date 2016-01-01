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أخبار العالم

حكومة الاحتلال تقر قانون التجنيد الجديد

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:10 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
حسام رضوان
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال جلستها الأسبوعية موافقتها على قانون التجنيد الذي آثار ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، وكاد أن يعصف بها.

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القناة الثانية العبرية أن الحكومة وافقت بالإجماع على قانون التجنيد، فيما امتنع وزير الداخلية عن التصويت، ليدخل القانون إلى مرحلة التصويت في الكنيست.

وأضافت أن الكتلة الحريدية الدينية عارضت موافقة الحكومة على قانون التجنيد.

في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفجيدور ليبرمان إن الموافقة على القانون جاءت في إطار الحفاظ على أمن إسرائيل القومي.

وأشارت الوكالة إلى أن قانون تجنيد الحريديم في الجيش كاد أن يطيح بالحكومة قبل حوالي شهرين، حيث ترفض الأحزاب الدينية فرض التجنيد على غالبية شبابها، فيما تصر وزارة الدفاع على تمرير القانون.

وترغب جماعة الحريديم الدينية أن يتفرغ شبابها لدراسة التوراة بالمدارس الدينية، والتي ترى أنها لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش، بل ربما تفوق أهمية التجنيد، حيث تضمن دراسة التوراة الحفاظ على الروح والديانة اليهودية.

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