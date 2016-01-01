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فن

آيتن عامر تدافع عن المرأة بهذه الطريقة

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:22 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة أيتن عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تدافع فيها عن المرأة ضد الرجال الذين يحصرون دورها فى المطبخ فقط.

وقالت "عامر": "لما واحدة من البنات تدى رأيها فى حاجة بلاقى الولاد وقاصدة أقول ولاد بيردوا عليها بجملة تافهة روحى على المطبخ ودى حاجة حلوة وتدعو للفخر أن دى الحاجة اللى مشهورين بيها، لكن انتوا الحاجة الوحيدة اللى مشهورين بيها للأسف مش هنعرف كبنات نقولهالكم عشان هى بصراحة حاجة تعر اتلموا".

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر كان مسلسل "ايوب" الذى عرض فى رمضان الماضى مع الفنان مصطفى شعبان ودياب وميرهان حسين ومحمد لطفى وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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