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محافظات

رفع كفاءة طريق اللحوم بأبو المطامير بتكلفة 12 مليون جنيه

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:08 م
رصف طريق اللحوم
رصف طريق اللحوم
جمالات الدمنهورى
أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن ورفع كفاءة ورصف طريق اللحوم بطول 10 كم وعرض 8 م وبتكلفة 12 مليون جنيه ليخدم قرية اللحوم والمزارع ومحطات التربية والتسمين بالقرى التابعة لها حتى ترعة الشيخ زايد.

ووجهت عبده  خلال تفقدها اعمال الرصف بمركز ابو المطامير بسرعة الانتهاء من الطريق خلال هذا الأسبوع مع تخطيط الطريق وإنارته وتوسعة الطبان وتشجير جانبى الطريق..وتفقدت أعمال التطوير التي تمت ابتداء من الكيلو 71 على الطريق الصحراوي بمدخل أبو المطامير حتى مدخل قرية اللحوم من رصف وإنارة وتشجير وتجميل.

شارك بالجولة  المهندس راضي عمار ـ رئيس مركز ومدينة أبو المطامير وفايز الجندي ـ مدير عام الطرق والنقل وسيد مرعى  ـ المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي  .
 

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