اسبانيا ضد روسيا .. التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول الحماسي

أدرك الدب الروسي التعادل عن طريق لاعبه "ارتيم دزيوبا" في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1 خلال مباراة أسبانيا ضد روسيا، والتي تقام المباراة على ملعب "اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" ضمن منافسات مباريات كأس العالم 2018 عن دور الـ16 فى البطولة المقامة حاليًا بروسيا.



وسجل ارتيم دزيوبا ركلة جزاء بإتقان شديد، بعدما سدد الكرة على يسار الحارس دي خيا، الذي ذهب للجهة العكسية، قبل أن يسجل "سيرجي ايغناشيفيتش" هدف في مرماه" ليتقدم الماتادور الأسباني على الدب الروسي وذلك في الدقيقة 11.



وبدأ لقاء أسبانيا ضد روسيا بضغط أسباني، حيث أستحوذ لاعبوه على الكرة مبكرا، وقاموا بالعديد من التمريرات، ومحاولات التوغل من جانبي الملعب، فيما أنكمش مبكرا أصحاب الأرض، ولجأوا إلى دفاع المنطقة وإعتمدوا على المرتدات، التي لم تجد أعداد كافية لتنفيذها.



وأستغل راموس خلال لقاء أسبانيا ضد روسيا عرضية من ضربة حرة مباشرة، ليدخل في صراع مع مدافع روسيا "سيرجي ايغناشيفيتش" لترتطم الكرة بكعب قدمه ويسجل هدف في مرماه" بشكل مبكر، وعقب الهدف، سعى المنتخب الروسي للدخول في أجواء المباراة وإستغلال الدافع الجماهيري، ولكن الدقائق التي تلت الهدف شهدت حالة من الكر والفر بين المنتخبين، وإنحصر اللعب في منتصف الملعب، وسط حالة من التمريرات الغير منضبطة بين الفريقين.



وشهد اللقاء في الفترة بين الدقيقة 20 والدقيقة 30 محاولات من الفريق الروسي للعودة إلى المباراة، وزاد إستحواذه على الكرة بكثافة، وشهدا المباراة تبديل للأدوار، حيث استهوذ وهاجم الدب الروسي، ولجأ للدفاع الفريس الأسباني، إلا أنه كلن من حين للأخر يستحوذ ويتناقل الكرة بكثرة لإمتصاص حماس الدب الروسي.



وحصل المنتخب الروسي على ركلة جزاء، بعدما إرتطمت الكرة بيد المدافع بيكية، أثر رأسية من المهاجم الروسي، يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 40، ويحصل بيكيه على كارت أصفر، ويتصدى لها ارتيم دزيوبا ويضعها بكل مهارة مدركا هدف التعادل، قبل أن ينهي حكم اللقاء بعد إحتساب دقيقتين وقتا بدلا من الضائع.