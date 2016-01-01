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ديني

لجنة الفتوى: صلاة الفرض خلف رجل يصلي السنة صحيحة بشرط

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:13 م
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال أدى الشخص صلاة الفريضة –صلاة العشاء- مقتديًا بآخر يُصلي ركعتي النافلة البعدية، فصلاته صحيحة بشرط واحد.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم أن أصلي العشاء خلف رجل يصلي سنة العشاء البعدية هل يكون هو الإمام ؟»، أنه ذهب الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما.

واستشهت بحديث معاذ ابن جبل حيث كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، مشيرة إلى أنه بناءً عليه فيجوز أن يُصلي الشخص الفريضة خلف آخر يصلي نافلة.

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