افتتاح معامل وقاعات مستحدثة بكلية التربية جامعة الفيوم.. غدا

يفتتح الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم والدكتورة آمال ربيع عميدة كلية التربية سبعة معامل وقاعات مستحدثة بالمبنى الرئيسى بكلية التربية غدا الاثنين الموافق 2-7-2018.



وصرحت الدكتورة آمال ربيع عميدة كلية التربية بجامعة الفيوم أن هذه المعامل تعد أحد مخرجات مشروع الفاعلية التعليمية المؤسسية وذلك فى إطار سعي كلية التربية إلى تطوير العملية التعليمية والبنية التحتية.



أضافت أن المعامل هى معمل مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد, قاعتين للاستذكار (بنين وبنات ) و معمل لغات معمل العلوم الافتراضي ومعمل التدريس المصغر وقاعة التنمية المعنية والسينما.



كما سيتم افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعى خلال الفترة من 2 يوليو 2018 إلى 9 يوليو 2018.

