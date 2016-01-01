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منوعات

شاهد.. ابنة أوباما تواعد شابا في نيويورك

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:09 م
صدى البلد
نهى حمدي
انتشرت صور عديدة لابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما، وهي تسير إلى جانب صديقها الجديد بشوارع مدينة نيويورك، وهو ما جذب إليها الأنظار وتم تداول صورها بشكل واسع.

وظهرت ماليا البنت الأولى للرئيس السابق وهي ترتدي "تي شيرت" أبيض، وبنطلون جينز وأحذية رياضية بيضاء أثناء تجوالها في قرية غرينتش يوم أمس السبت، مع صديقها الذي ارتدى "شورت أسود كشف عن ساقيه وقميص ونظارة شمسية أخفت ملامحه إلى حد ما، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية".

وكان يتضح على الثنائي الانسجام التام، خلال سيرهما وتقاسما الضحكات والأحاديث، يذكر أن "ماليا" صاحبة الـ 19 عامًا في عطلتها الصيفية حاليًا من جامعة "هارفارد".

ومن قبل ظهرت "ماليا" في مقطع فيديو وهي تتبادل القبلات مع حبيبها في مكان عام، قبل مباراة للركبي تابعة لجامعة هارفارد بمدينة كامبريدج في ولاية ماساشوستس.
شاهد.. ابنة أوباما تواعد شابا في نيويورك
شاهد.. ابنة أوباما تواعد شابا في نيويورك
شاهد.. ابنة أوباما تواعد شابا في نيويورك

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