ضبط مرتكبى واقعة السطو على فرع شركة أجهزة كهربائية بالدقى

تمكن قطاع الأمن العام من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مسئول مبيعات أحد فروع شركة أجهزة كهربائية بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ 300 ألف جنيه وأجهزة محمول ولاب توب).



تمكنت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والقليوبية من تحديد مرتكبى واقعة سرقة مندوب مبيعات بأحد فروع شركة للأجهزة الكهربائية أثناء تواجده بفرع الشركة بشارع مصدق دائرة قسم شرطة الدقى ، حيث فوجئ بدخول مجهولان وهدداه بطبنجة "صوت"وسلاح أبيض واستوليا منه على خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى ( 300 ألف جنيه) وبعض الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب وفروا هاربين مستقلين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية.



وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من محمد.م.ف، 45 سنة وأحمد.م.س ، 25 سنة، عاطل وأيمن.م.ع، 37، سنة مندوب مبيعات بالمحل المشار إليه وأحمد.ف.ا، 28 سنة تاجر سيارات "هارب"– جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين عدا الرابع وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الرابع، حيث قرر الثالث أنه نظرًا لعمله بالفرع وعلمه باحتواء الخزينة على مبالغ مالية كبيرة فقام بالإتفاق مع الرابع على سرقة المحل أول أيام العيد مُستغلًا عدم تواجد موظفين الفرع وتواجد موظف بمفرده فإستعان الرابع بباقى المتهمين وتوجهوا للفرع، حيث إنتظر الثالث والرابع داخل السيارة ودلف الأول والثانى للفرع وأشهر الأول طبنجة صوت وهددا المُبلغ وإحتجزاه فى إحدى الغرف وإستوليا على الخزينة وبها مبلغ (270 ألف جنيه ) وباقى المسروقات من المخزن وهربوا بالسيارة وتوجهوا عقب ذلك لصاحب مكتب تسويق عقارى بمنطقة العبور "صديق الرابع " وتركوا جزء من المسروقات بحوزته على سبيل الأمانة،

وأضاف أن الرابع أخبرهم أن المبالغ المالية مسلسلة ويمكن تتبعها وإتفق معهم على تبديلها بمعرفته وأنه سيقوم بتصريف باقى المسروقات التى بحوزته، وتم ضبط صاحب مكتب التسويق العقارى وإعترف وبإرشاده تم ضبط ( 58 هاتف محمول - لاب توب).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وباقى المسروقات.

