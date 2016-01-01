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حوادث

ضبط شخصين يحملان جنسية عربية لقيامهما بالنصب على آخر

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:26 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على آخر والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مساعدته فى شراء وحدة سكنية بالقاهرة.

تبلغ للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ناصر . س . م ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بأحد الفنادق بالقاهرة بتضرره من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية - لقيامه بإيهامه بمساعدته فى شراء شقة سكنية بمدينة نصر، حيث تعرف عليه حال إقامته بالبلاد، وقام المتهم المذكور باصطحاب المُبلغ بالسيارة الخاصة به لتغيير مبلغ 368 ألف درهم إماراتى للعملة المصرية من أمام أحد العقارات بمدينة نصر وعقب ذلك توجها إلى أحد الكافيتريات بشارع مكرم عبيد حيث قام المتهم بمغافلته وفرا هاربًا بالسيارة والمبلغ المشار إليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها حيث توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة المدعو/على.أ.ا ، مواليد 1978 ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتفتيش مسكنه تم ضبط مبلغ مالى قدره (377,200 جنيه مصرى ) وقرر أنه جزء من المبلغ المستولى عليه، كما اعترف بإنفاق جزء من المبلغ على تسديد ديونه وإخفاء الباقى وحقيبة المجنى عليه لدى صديقه المدعو/المعز.إ.أ ، مواليد 1975 ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى قدره ( 114 ألف جنيه مصرى ، 7700 دولار أمريكى ) وحوالة بمائتين دولار داخل حقيبة زرقاء اللوان وكذا عدد ( 2 ) ماكينة لكشف الأموال المزورة.

وبمواجهته إعترف بإستلام الحقيبة من المتهم الأول وإخفائها لديه وأن الماكينتين المشار إليهما يستخدمها فى التأكد من سلامة النقود ،كما أرشد المتهم الأول عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .. وبعرض المذكوران والسيارة والحقيبة على المُبلغ تعرف على المتهم الأول والحقيبة والسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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