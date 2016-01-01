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ثقافة

محمد ثروت ورحاب مطاوع يتألقان بالمركز الثقافي في طنطا

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:30 م
صدى البلد
ضمن احتفالات وزارة الثقافة لليوم الثاني على التوالي باعادة افتتاح المركز الثقافي بطنطا والذي يتواكب مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة يونيو، يقام اليوم في الثامنة مساء حفل فني تحييه فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر يشارك في الفصل الأول منه نجوم دار الأوبرا المصرية "ياسر سليمان، رحاب مطاوع، رضوى سعيد، أميرة سعيد".

ويشارك في الفصل الثاني للحفل ابن مدينة طنطا الفنان الكبير محمد ثروت والذي يشدو بمجموعة كبيرة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية التي اشتهر بها.

يذكر أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت مساء أمس 30 يونيو المركز الثقافي بطنطا "مسرح بلدية طنطا سابقا" بعد توقف دام 8 سنوات ليعود منارة للثقافة في وسط الدلتا، وتستمر احتفالات الوزارة باعادة افتتاحه حتى 5 يوليو بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.­­­­

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