أحلام تتألق بحفل كامل العدد بمهرجان موازين

أحيت فنانة العرب أحلام حفل ختام الدورة الـ 17 من مهرجان موازين الغنائي الدولي وذلك على مسرح ساحة النهضة بوسط العاصمة المغربية الرباط وبحضور جماهيري يعد الأكبر منذ افتتاح فعاليات الدورة.



صعدت الملكة أحلام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي وليد فايد وسط استقبال جماهيري حافل تخلله الزغاريد و قدمت عددا كبيرا من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "من أكون" ،"اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدري ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه" ،"قول عني" ،"احبك موت "،"بغيظك" ،"مثير"،"اكثر من اول" ،"ليه متضايق" ،"طلقه" ،"ومستغرب"،"راس قمه" ،"ما يصح الا الصحيح" و"تناضر الساعه" .. بالاضافة الى عدد من الأغاني المغربية بمشاركة فرقة تراثية مغربية منها "الراية الحمراء" ،"لااله الا الله" ،"مولاي احمد"،"الا عائشة " و"صوت الحسن ينادي" ..واستقبلها الجمهور بالزغاريد و صيحات وعبارات "بنحبك يا أحلام" والتي لم تنقطع طوال الحفل والتي من جانبها حرصت على ارتداء العلم المغربي.



في نهاية الحفل وجهت الفنانة أحلام الشكر للجمهور المغربي ولزوجها مبارك الهاجر الذي تواجد معها ونجلهما فاهد وصاحبها خلال الحفل مدير أعمالها المصري تامر عبد المنعم والمشرف على الإضاءة جو وليم ومهندسي الصوت شهير وأمين والذين شاركوها أيضا استعدادات ما قبل الحفل من بروفة وتجهيزات عالمية.



وكانت فنانة العرب أحلام قد أعلنت قبيل أيام عن تضامنها مع مطالب بعض أبناء المغرب التي تدعو الفنانين إلى مقاطعة مهرجان "موازين"وتوفير نفقات إقامته لدعم الفقراء، وذلك بتبرعها بأجر حفلها كاملا لصالح الجمعيات الانسانية والمستشفيات المغربية وهو ما أعتبره البعض قرارا حكيما لتفويت الفرصة على من يريدون هدم أهم المهرجانات الغنائية الدولية التي تساهم في جذب السياحة للمغرب .. بالإضافة إلى اكتساب الملكة أحلام المزيد من محبة الجماهير لتعاطفها مع مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء البلد الشقيق.