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حوادث

غرق عامل في حوض مياه بالفيوم هربا من الحر

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:20 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
لقى عامل مصرعه غرقا أثناء استحمامه هربا من الحر في أحد أحواض مياه الرى داخل أرض زراعية بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى دائرة مركز شرطة طامية .

تبلغ اللواء خالـد شلبى مدير أمن الفيـوم بوجود غريق داخل حوض مياه بأرض زراعية بطريق مصر الفيوم الصحراوى بعد كمين كوم أوشيم دائرة مركز شرطة طامية .

وتبين من التحقيقات أن الغريق يدعى "شريف شعبان سيد" 19سنه"،عامل، ومقيم معصرة صاوى ، دائرة المركز ووجدت جثته داخل حوض مياه بأرض زراعية ملك المواطن عاطف شيبة "44 فلاح، غير متواجد" وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة. 

تبين من الكشف الظاهرى على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد أى شبهة جنائية فى الوفاة .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

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