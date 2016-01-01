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ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2018م

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:17 م
الأوقاف
الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح الباب للراغبين في التقدم لمسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2018م من بين الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات الراغبين في المشاركة بالمسابقة.

وقال الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات، إنه هذه المسابقة تأتي حرصًا من الوزارة على إفساح المجال أمام الأئمة المتميزين، وترشيح الكفاءات العلمية للقوافل والندوات والمحاضرات العامة وغيرها، منوهًا بأن التقدم للمسابقة اختياري عبر الموقع.

وحددت الأوقاف شروط المسابقة، أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية: (خدمات دينية) طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين)، وحصل على تقرير الصلاحية، ثانيًا أن يكون تقرير كفايته عن آخر (سنتين) بمرتبة امتياز، ثالثًا أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر (سنتين) وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل.

واشترطت رابعًا: ألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 / 1 / 2017م وحتى تاريخه، وخامسًا أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.


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