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مؤتمر صحفي لمجلس نادي المصري قبل نهاية الأسبوع

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:25 م
نادي المصري
نادي المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
علم صدى البلد أن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي سيعقد مؤتمرا صحفيا موسعا لإعلان الكثير من الحقائق أمام الرأي العام و جماهير المصري بعد فترة صمت التزمها المجلس خلال الفترة الماضية أمام ما تعرض له من اتهامات وإثارة الفتنة والوقيعة بينه وبين الجماهير.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر نهاية الأسبوع الجاري بحضور كافة وسائل الإعلام و القنوات الرياضية والنقاد الرياضيين للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالفريق الأول والجهاز الفني و الرد على كافة التساؤلات التي أثارت الشارع البورسعيدي.

وسيتم الإعلان عن كافة الصفقات الجديدة وحقيقة بيع اللاعبين بالفريق الأول وتفاصيل صفقة بيع محمد حمدي للاهرام وموقف بانسيه وتقرير الجهاز الفني عن حالته واستمراره بالفريق الموسم المقبل.

وعلم صدى البلد انه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم برئاسة سمير حلبية لاتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة داخل مجلس الإدارة خاصة بعد استقالة نائب الرئيس ياسر سالم و عضو المجلس محمد قابيل و مرور الفترة القانونية على سحب الاستقالة مما جعلها في حكم المقبولة .

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المتحدث باسم النادي خاصة عقب إخفاقه في الرد على إحدى القنوات بشأن بيع اللاعب أحمد جمعه مما وضع المجلس في موقف حرج أمام الرأي العام البورسعيدي .

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