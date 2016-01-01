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تناول حفنة من اللب الأبيض واكتشف ما سيحدث للجسم

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:33 م
صدى البلد
علا أحمد
لا تعلمين مدى الإستفادة من تناول حفنة من اللب الأبيض، وتعتقدين فى كثير من الأحيان إن اللب الأبيض يسبب مزيد من الوزن، وهو ما يجعلك قد لا تتناوليه بصورة مستمرة.

فكما جاء في موقع "بول سكاى" الهندى، المعني بأخبار الصحة، فإن تناول حفنة من اللب الأبيض يساعد فى القضاء على مشكلة آلام المعدة لما يحتويه من المواد المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد فى التخلص من مشكلة تراكم الدهون فى المعدة بالإضافة إلى ذلك القضاء على مشكلة تسوس الأسنان.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول اللب الأبيض يساعد فى القضاء على مشكلة السموم الموجودة في الجسم فضلا عن ذلك فإن اللب الأبيض يساعد فى التخلص من مشكلة ضعف الدورة الدموية في الجسم.

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