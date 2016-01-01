انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين بالمحلة.. صور

أعلن المهندس رضا جاب الله رئيس حي ثان المحلة اليوم الأحد وقوع حادث انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين آيل للسقوط وصادر فى شأنه قرار إزالة وخالي من السكان دون وقوع أى خسائر فى الأرواح من المارة أو سكان القاطنين بذات منطقة السويقة موقع الحادث بدائرة الحي.



وأمر رئيس الحي بتشكيل لجنة هندسية مكون من طابقين فضلا عن فرض كردون أمني بالتنسيق مع رجال الشرطة سعيا فى تنفيذ قرار إزالته.



أجري رئيس الحي جولة ميدانية تفقد خلالها مشروع الصرف الصحى بمنطقة الجمهورية ورافقه خلالها المهندس رضا الوردانى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد الروينى أحد مسئولى الصرف الصحى.



ووجه "جاب الله " بسرعة إنهاء الأعمال للقضاء على مشكلة الصرف الصحى وكذا إعادة رصف الشوارع بعد الانتهاء من الأعمال.