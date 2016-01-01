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فن

عرض فيلم الرجل الأخطر لـ سامح حسين .. 11 يوليو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "الرجل الأخطر" الذى يقوم ببطولته سامح حسين عرضه فى 11 يوليو الحالى، حيث انتهى طاقم العمل من التصوير خلال الأسابيع الماضية، ويستعد مخرج العمل لطباعة النسخ للعرض وتوزيعها على دور العرض.

"الرجل الأخطر" بطولة رحمة حسن وهالة فاخر ولطفي لبيب وأحمد حلاوة وإدوارد وزينب عبدالوهاب، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى تشويقى ويعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربى والمصرى.

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