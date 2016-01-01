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فن

طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Hotel Transylvania 3: Summer Vacation البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 13 يوليو فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكي، وتأليف مايكل ماكولرز، وجيندى تارتاكوفسكى.

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دور الوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.

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طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
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