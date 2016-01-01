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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يستعد لتنظيم بعثة الحج الإعلامية

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:31 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لإنهاء الترتيبات اللازمة لتغطية فعاليات الحج لهذا العام .

ومن المقرر ان يلتقى رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مع أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بمصر خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة وترتيب البعثة الإعلامية التي ستتولي تغطية مناسك الحج .

وكان عدد من القنوات والاعلاميين تقدموا بطلبات الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، للمشاركة فى تغطية مناسك الحج .

وكان المجلس أعلن فى وقت سابق أن البعثة تضم 35 مشاركًا من بينهم 4 ممثلين للإذاعة و3 ممثلين للتلفزيون المصري و3 أفراد عن كل قناة خاصة.

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