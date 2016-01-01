علي جمعة: القصص القرآني ليس روايات ولا سرد تاريخي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن القصص القرآنية ليست روايات، وليست سردًا تاريخيًا، وإنما هو حجة لبناء منظومة عقلية فكرية عقلية سلوكية أخلاقية نافعة لحياة الإنسان.





وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه إذا دخلنا إليه من هذا الباب –باب التدبر والفهم الصحيح-، ستتفتح الأبواب، ولوجدنا في كل حرف وسكن وحركة، شيئًا واسعًا في العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان ونفسه، وبينه وبين كونه، وهي تلك العلاقات الثلاث التي اهتم بها الدين أساسًا.



