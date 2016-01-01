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محافظات

الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:05 م
صدى البلد
إيهاب عمر
بدأت احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بتدشين وافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكه وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وخرجت مسيرة تقدمها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك و برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الآباء والأساقفة والكهنة، فيما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بافتتاح مزار العائلة المقدسة.

ومن المقرر عقد قداس صلوات مساء اليوم الأحد، يعقبه الافتتاح الرسمي بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب كمال لبيب، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، وسفير الفاتيكان لدي مصر، برونو موزارو، ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي واللواء جمال شكر مدير الأمن.

وصل اليوم الأحد، الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك كنيسة الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبرونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة؛ إلي محافظة أسيوط، وكان في استقبالهم الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك للمشاركة في افتتاح ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسي السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.

كما تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر.
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو
الكنيسة الكاثوليكية تفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو

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