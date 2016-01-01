شهيب: الإخوان توقعوا خروج 10 آلاف متظاهر في 30 يونيو.. فيديو

قال عبد القادر شهيب، الكاتب الصحفي، إن الإخوان لم يتوقعوا خروج المصريين بالملايين في الشوارع في 30 يونيو، مشيرًا إلى أن قيادات الإخوان أكدوا أن أعداد المتظاهرين لن تتجاوز 10 آلاف متظاهر.





وأضاف "شهيب"، في حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قيادات الإخوان أكدوا أن مظاهرات 30 يونيو لم تكن الأولى، مشيرًا إلى أن الإخوان رصدوا خروج المصريين في 28 مظاهرة على مدار العام الذي حكم فيه محمد مرسي.





وأوضح أن الإخوان قبل 30 يونيو تظاهروا بالقوة، مشيرًا إلى أنهم اعتمدوا على الأمريكان لدعمهم ضد أي شيء مفاجئ يحدث في 30 يونيو.