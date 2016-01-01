ضبط مهربين للمخدرات بحوزتهما طن وربع بانجو.. فيديو

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط إثنين من مهربى المواد المخدرة وبحوزتهما طن وربع من نبات البانجو المخدر، حال تواجدهما بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وذلك فى إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمكافحة جرائم المخدرات والتصدى للعناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وتشديد الرقابة على منافذ التهريب.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيلًا عصابيًا تخصص فى نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى مدن الدلتا بشاحنات خاصة بالأسمنت السائب عبر معابر قناة السويس وذلك إمعانًا فى التمويه وتبديد جهود أجهزة المكافحة، وذلك فى ضوء ما أكدت التحريات فقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم كلٍ من أحمد.أ.أ ، 40 سنة عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية ، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "خيانة أمانة"، ونادر.م.ا ،30 سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث يعتزم تهريب شحنة كبيرة من ذات المخدر مخفاة بمخازن سرية معدة سلفا بجسم ( السيارة رقم " د ع ج 1495 بمقطورة رقم ط ع ب 5169 " قيادة الأول ، والسيارة رقم " ط س ط 6291 بمقطورة رقم ب و ل 928 " قيادة الثانى ) .



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهمان المذكوران بالسيارتين المشار إليهما وذلك حال تواجدهما بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبحوزتهما المضبوطات التالية ( عدد 481 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 1250 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 3 هاتف محمول).



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وإستخدامهما للسياريتن والهواتف المحمولة فى النقل والترويج .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

