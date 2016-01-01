لعنة الأرجنتين تقود منتخبات العالم إلى خارج المونديال .. فيديو

فشلت المدرسة الأرجنتينية بعالم التدريب فى قيادة المنتخبات التى شاركت فى نهائيات مونديال روسيا وودعت الفرق التى تولى مدربين من الأرجنتين قيادتها الفنية دور المجموعات فى كأس العالم.



استطاع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة ابرام التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر لتولي مهام قيادة منتخب مصر الوطنى عام 2015.



وقاد كوبر الفراعنة الكبار للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون ويصل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف ويحصل على لقب الوصيف.



وتأهل منتخب الفراعنة الكبار الى نهائيات مونديال روسيا بعدما تصدر المجموعة على حساب غانا والكونغو وأوغندا ليخسر فى لقاءاته الثلاثة بدوري المجموعات أمام أوروجواي بهدف نظيف وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأمام السعودية بهدفين مقابل هدف.



فيما تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة المنتخب الأول فى شهر نوفمبر عام 2017 خلفا لمواطنه إدجاردو باوسا الذي تمت إقالته.



تلقى خسارة فى افتتاحية نهائيات كأس العالم خسارة كبيرة امام منتخب روسيا بخمسة أهداف دون رد يعقبها هزيمة أمام أوروجواى بهدف وحيد ليعود الأخضر بفوز فى ختام دور المجموعات على شقيقه منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.



بدوره أبرم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعاقده فى شهر يونيو عام 2017 مع خورخى سامباولى من أجل تولى قيادة منتخب التانجو بشكل رسمي بعقد يمتد لـ 5 سنوات خلفا لـ إدجاردو باوزا الذى تمت إقالته بعد أقل من عام.



وعانى راقصو التانجو تحت قيادة خورخى سامباولى فى دور المجموعات وتأهل الى دور الـ 16 بشق الأنفس بعدما تعادل فى مباراته الأولى أمام آيسلندا بهدف نظيف وتلقى خسارة أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة وتغلب على نيجيريا فى مباراة مصيرية بهدفين مقابل هدف.



وصعد راقصو التانجو على حساب نسور نيجيريا الخضراء الى دور الـ 16 ويلتقى نظيره منتخب فرنسا الذى نجح فى تلقين أيناء خورخى سامباولى درسا فى فنون الكرة وتغلب الديوك الزرقاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ويودع منتخب الأرجنتين نهائيات المونديال.



من جانبه عاد منتخب بيرو تحت قيادة الأرجنتيني ريكاردو غاريكا إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد غياب دام 36 عاما، حيث كانت آخر مشاركات للمنتخب اللاتيني في نسخة 1982، في إسبانيا.



خسر امام الدنمارك وفرنسا بهدف نظيف وحقق فوزا على نظيره منتخب استراليا بهدفين دون رد فى الجولة الثالثة والأخيرة ليودع نهائيات بطولة كأس العالم.