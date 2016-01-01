إسبانيا وروسيا يلجآن لركلات الجزاء لحسم تعادل أربعة أشواط

انتهي الشوط الرابع من مباراة أسبانيا ضد روسيا، بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية للمرة الأولى خلال المونديال الحالي ، وتقام المباراة على ملعب "اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" ضمن منافسات مباريات كأس العالم 2018 عن دور الـ16 فى البطولة المقامة حاليًا بروسيا.



وسجل ارتيم دزيوبا ركلة جزاء بإتقان شديد، بعدما سدد الكرة على يسار الحارس دي خيا، الذي ذهب للجهة العكسية، قبل أن يسجل "سيرجي ايغناشيفيتش" هدف في مرماه" ليتقدم الماتادور الأسباني على الدب الروسي وذلك في الدقيقة 11.



وبدأ لقاء أسبانيا ضد روسيا بضغط أسباني، حيث أستحوذ لاعبوه على الكرة مبكرا، وقاموا بالعديد من التمريرات، ومحاولات التوغل من جانبي الملعب، فيما أنكمش مبكرا أصحاب الأرض، ولجأوا إلى دفاع المنطقة وإعتمدوا على المرتدات، التي لم تجد أعداد كافية لتنفيذها.



وأستغل راموس خلال لقاء أسبانيا ضد روسيا عرضية من ضربة حرة مباشرة، ليدخل في صراع مع مدافع روسيا "سيرجي ايغناشيفيتش" لترتطم الكرة بكعب قدمه ويسجل هدف في مرماه" بشكل مبكر، وعقب الهدف، سعى المنتخب الروسي للدخول في أجواء المباراة وإستغلال الدافع الجماهيري، ولكن الدقائق التي تلت الهدف شهدت حالة من الكر والفر بين المنتخبين، وإنحصر اللعب في منتصف الملعب، وسط حالة من التمريرات الغير منضبطة بين الفريقين.



وشهد اللقاء في الفترة بين الدقيقة 20 والدقيقة 30 محاولات من الفريق الروسي للعودة إلى المباراة، وزاد إستحواذه على الكرة بكثافة، وشهدا المباراة تبديل للأدوار، حيث استهوذ وهاجم الدب الروسي، ولجأ للدفاع الفريس الأسباني، إلا أنه كلن من حين للأخر يستحوذ ويتناقل الكرة بكثرة لإمتصاص حماس الدب الروسي.



وحصل المنتخب الروسي على ركلة جزاء، بعدما إرتطمت الكرة بيد المدافع بيكية، أثر رأسية من المهاجم الروسي، يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 40، ويحصل بيكيه على كارت أصفر، ويتصدى لها ارتيم دزيوبا ويضعها بكل مهارة مدركا هدف التعادل، قبل أن ينهي حكم اللقاء بعد إحتساب دقيقتين وقتا بدلا من الضائع.



وبدأ الشوط الثاني على شاكلة الأول، بتفوق أسباني من استحواذ وهجمات على المرمى، على الرغم من عدم خطورة تلك المحاولات، إلا أنها كانت الأكثر، في حين انصر اللعب في منتصف ملعب روسيا طيلة 10 دقائق كاملة، ليحصل الدب الروسي على ركلة ركنية في الدقيقة 57 من أول هجمات الشوط الثاني له.



وحصل منتخب أسبانيا أيضا على أول ضربة ركنية له باللقاء في الدقيقة 57، بعدما توغل إيسكو داغل المنتطقة من كرة "خد وهات" ويراوغ ويسدد لترتطم بالمدافعين، ونفذت الكرة ولكنها لم تسفر عن شئ، ليتواصل اللقاء كما هو عليه، استحواذ سلبي للأسبان، وإنكماش تام للروس مع الإعتماد على المرتدات التي لا تجد من يستثمرها.



وشهد اللقاء حتى الدقيقة 75 حالة من السلبية الشديدة، وهبط إيقاع اللعب، حيث مرر المنتخب الأسباني كثيرا جدا، ولكن دون أدنى فاعلية، فيما إرتكن المنتخب الأسباني للدفاع وعدم المغامرة نهائيا بأي محاولة هجوم منظمة، وإنخفض إيقاع اللعب بشكل كبير.



وشهدت الدقيقة 85 أول هجمة حقيقية خلال اللقاء، حين سدد انيستا كرة صاروخية "على الطاير" لترتد من الحارس ويتابعها المهاجم البديل أسباس، ويخرجها الحارس مجددا بطرف أيديه، ويستمر استحواذ المنتخب الأسباني حتى نهاية الشوط، ليعلن الحكم الإتجاء للوقت الإضافي للمرة الأولى بالمونديال الجاري.



وسعى منتخب أسبانيا لمزيد من الشراسة الهجومية، لترجمة إستحواذه الكبير مع بداية الشوط الرابع ، قبل ان يدخل منتخب روسيا التاريخ، بإجراء أول تبديل رابع في تاريخ كأس العالم، في الدقيقة 97، كما تنص لوائح الفيفا الجديدة، كما فعل الأسبان أيضا بإجراء ذات التبديل الرابع، قبل أن ينتهي الشوط الإضافي الأول دون تغيير في الأداء ولا النتيجة.